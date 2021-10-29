В «Гринпис» сочли странной версию Рашкина о найденной в лесу туше лося

Эколог и руководитель лесного отдела «Гринпис России» Алексей Ярошенко счел версию депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о том, что он нашел в лесу тушу мертвого лося и вез передать ее сотрудникам полиции, странной. Он заявил, что необходимо на законодательном уровне запретить высокопоставленным чиновникам заниматься охотой, поскольку инцидентов, подобных тому, что произошел с парламентарием, в последнее время случается слишком много. Об этом Ярошенко заявил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Валерий Рашкин рассказал, что увидел тушу мертвого лося и хотел передать ее сотрудникам полиции. Так он объяснил обнаружение животного в багажнике своего автомобиля в интервью RTVI.

По словам Рашкина, он выехал в Саратовскую область к друзьям и один пошел гулять по лесу. Позже увидел знакомый автомобиль, который уезжал, мигая лампочками. «Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося. Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию», — поделился депутат.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов, как отметил Рашкин, «с ног на голову» все переворачивают, якобы он убил лося.

Охота в перечне противопоказаний к госслужбе

По словам Ярошенко, он скептически отнесся к версии, озвученной Рашкиным. «Теоретически конечно все могло быть. Лось упал с луны, случайно разбился, а тут раз и депутат. Теоретически бывает все. Мне его версия, конечно, кажется странной», — сказал эколог.

Он добавил, что за последнее время слишком много скандалов, связанных с незаконной охотой, в которых фигурируют высокопоставленные чиновники. Ярошенко заявил, что ситуация приобрела общественно значимый уровень и ее нужно решать при помощи поправок в закон.

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«У нас так много скандалов с высокими чиновниками и охотой происходит в последнее время, что мне кажется охота должна быть скажем так в перечне противопоказаний для государственных и общественных деятелей. Просто потому что проблем слишком много. Например, в США есть такой закон, он довольно жесткий и возник примерно из таких же инцидентов. Это было примерно сто лет назад», — высказался специалист «Гринпис».

Он также отметил, что в связи с увлечением многими чиновниками охотой, законы, связанные с этой деятельностью, довольно легко принимаются Госдумой. «Охотничьи поправки в законодательство, как мы видим, проскакивают очень легко. У нас не принимают законы, которые давно нужно принять, но если что-то нужно охотникам, например, разрешить вольерную охоту, это легко решается. Мне кажется проблема охотничьего лоббизма стала совершенно нетерпимой, ее надо как-то решать», — резюмировал эколог.

Ночью в пятницу, 29 октября, автомобиль депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике обнаружили убитого лося. Позже было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте в регионе.