В КПРФ назвали филькиной грамотой протокол на депутата Госдумы Рашкина

В КПРФ назвали инцидент с убитым лосем в Саратовской области грандиозной провокацией против депутата Государственной Думы Валерия Рашкина. Кроме того, протокол освидетельствования без понятых является филькиной грамотой, заявил секретарь ЦК партии, депутат Госдумы Сергей Обухов в разговоре с РИА Новости.

У него получилось «на 10 секунд» связаться с Рашкиным. Он уточнил, что депутат находится в окружении сотрудников полиции, после чего сразу же связь прервалась.

«Есть какие-то видеосвидетельства — то ли это актер, то ли это Рашкин, мы понять не можем, пока не будет с ним какой-то связи», — отметил Обухов.

Вместе с тем первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что с данной ситуацией вокруг Рашкина необходимо разобраться, пишет ФАН.

Машину депутата Госдумы остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике у него нашли убитого лося. Позже правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте в регионе.