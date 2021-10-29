Жириновский отреагировал на ситуацию с убитым лосем в машине депутата Рашкина

Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину не везет, ему нужна война и бесконечная борьба, но в настоящее время такой обстановки нет, ему невозможно применить свои качества. Так на ситуацию с убитым лосем в машине Рашкина отреагировал председатель ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

Он сравнил инцидент с ситуацией, которая произошла депутатом Сергеем Левченко в Иркутской области. «Он медведя застрелил, а Рашкин — лося», — отметил лидер ЛДПР.

Он добавил, что предупреждал Рашкина, что тот кончит плохо, однако депутат, по его словам, прет, как слон или медведь. «Хотя [главе КПРФ Геннадию] Зюганову это выгодно, он сам человек деликатный, не все может сказать или сделать, а его ребята такие радикалы», — заключил Жириновский.

Автомобиль депутата Госдумы Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике у него обнаружили убитого лося. Позже правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте в регионе.

Осенью 2018 года появилось видео, на котором Сергей Левченко, занимавший тогда пост губернатора Иркутской области, охотится на медведя. В январе 2019-го на сайте Change.org была опубликована петиция с требованием уволить Левченко с поста губернатора из-за охоты. В сети писали, что политик якобы убил впавшего в спячку медведя. В декабре того же года Левченко написал заявление об уходе по собственному желанию.