Рашкину припомнили его критику незаконной охоты

Депутат Госдумы Валерий Рашкин ранее отметился своей критикой незаконной охоты. Об этом напоминает РЕН ТВ.

Телеканал указал, что законотворец жестко критиковал бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который убил спавшего в берлоге медведя. Видео, на котором Левченко охотится на медведя, появилось в YouTube осенью 2018 года. Источники в окружении главы региона заявляли, что у него была охотничья лицензия, а убитое животное — шатун, на которого жаловались местные жители. Несмотря на то что подобное убийство животных запрещено законом, губернатор избежал ответственности. После общественного резонанса, порожденного этой историей, ситуацией заинтересовалась полиция. Позднее было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, Рашкин выступал против пьяного вождения. Парламентарий ранее сравнил нетрезвого водителя с «настоящей атомной бомбой» и требовал ужесточить законодательство за пьянство за рулем.

Лось в багажнике, карабин в лесу

В ночь на 29 октября автомобиль Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике они обнаружили убитого лося. Сам депутат объяснил, что увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам полиции.

Однако позднее в лесу были найдены два чехла, в которых обнаружили карабин и аксессуары к оружию. Также там лежал охотничий билет на имя депутата.

Рашкину предложили пройти процедуру медосвидетельствования на состояние опьянения, однако он отказался. В результате в отношении политика составили соответствующий административный протокол. Позже было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте в регионе.

Реакция политиков

В КПРФ назвали инцидент с Рашкиным «грандиозной провокацией против депутата». Кроме того, протокол освидетельствования без понятых является филькиной грамотой, указал секретарь ЦК партии, депутат Госдумы Сергей Обухов. Вместе с тем первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что с данной ситуацией вокруг Рашкина необходимо разобраться. Также в партии назвали ситуацию «сюрпризом», так как «Рашкин никогда не увлекался охотой».

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил свой вариант наказания для Рашкина, в багажнике машины которого обнаружили тушу убитого лося. «Заставить его сожрать целиком эту косулю или лося. Пока не закончит — не выпускать», — придумал парламентарий. Он добавил, что предупреждал Рашкина, что тот кончит плохо, однако депутат, по его словам, прет как слон или медведь.

В Кремле же указали, что в ситуации должны разобраться правоохранительные и природоохранные ведомства. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, власти видели сообщения СМИ о данном инциденте. В дальнейшем судьбу депутата будет решать комитет по этике Государственной Думы, добавил чиновник.