Жириновский предложил наказание для Рашкина

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил свой вариант наказания для депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, в багажнике машины которого обнаружили тушу убитого лося. Своим мнением Жириновский поделился в Telegram.

«Лучшее наказание для Рашкина — заставить его сожрать целиком эту косулю или лося. Пока не закончит — не выпускать», — написал парламентарий.

Он добавил, что предупреждал Рашкина, что тот кончит плохо, однако депутат, по его словам, прет, как слон или медведь. Лидер ЛДПР также сравнил инцидент с ситуацией, которая произошла в 2017 году в Иркутской области с тогдашним губернатором региона Сергеем Левченко, охотившимся на медведя.

Автомобиль депутата Госдумы Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике у него обнаружили убитого лося. Позже правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте в регионе. Сам же Рашкин заявил, что увидел тушу мертвого лося и вез ее, чтобы передать полиции.