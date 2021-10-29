На депутата Рашкина составили протокол

В отношении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина составили протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП России («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По его данным, депутат с группой других граждан ехали на автомобиле Lada Largus. Задержанные находились в состоянии опьянения.

Сам Рашкин рассказал, что ехал к друзьям и один пошел гулять по лесу. Позже он увидел знакомый автомобиль, который уезжал, мигая лампочками. «Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося. Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию», — поделился депутат.

В ночь на пятницу, 29 октября, автомобиль Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике они обнаружили убитого лося. Позже было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте в регионе.