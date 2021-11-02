В КПРФ допустили инсценировку инцидента с лосем у Рашкина

Тушу лося, которую нашли в автомобиле депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, могли заранее привезти в лес, чтобы подставить политика. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, который проводит проверку инцидента.

«Зашел в лес — и сразу лось! Если Леониду Ильичу Брежневу подводники цепляли на крючок селедку, когда он рыбной ловлей занимался, тут тоже могло быть много всего интересного и неинтересного», — сказал он, допустив инсценировку случившегося.

Синельщиков также выразил уверенность в том, что за Рашкиным следили сразу несколько ведомств. «Его везде фотографировали, снимали, записывали звук. И все это, видно, делалось весьма квалифицированно. То есть люди подготовленные, не кто попало, не как попало, не обыватели», — пояснил депутат.

В понедельник, 1 ноября, сообщалось, что труп лося, найденный в машине коммуниста, отправили на спецхранение в морозильную камеру. Саратовские следователи назвали тушу важным материалом, который поможет установить обстоятельства случившегося.

В ночь на 29 октября автомобиль Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике они обнаружили убитого лося. Депутат объяснил, что увидел труп животного и хотел передать ее сотрудникам полиции.

Позже Следственный комитет России забрал из полиции уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба») в связи с большим общественным резонансом.