Зюганов рассказал о проверке Рашкина

КПРФ начала проверку в отношении депутата Валерия Рашкина, в автомобиле которого в конце октября нашли труп лося. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель Центрального комитета (ЦК) партии Геннадий Зюганов.

Он уточнил, что проверкой Рашкина занимается контрольная комиссия, которую возглавляет Николай Иванов. «После того как они изучат, они доложат руководству партии — и тогда прокомментируем. Все остальные выводы, звучащие сейчас, недопустимы», — сказал политик.

Еще одну проверку, по его словам, проводит Юрий Синельщиков, возглавляющий комиссию по борьбе против политических репрессий. Он, как пояснил Зюганов, изучает аспекты дела, законности и незаконности.

В заключение лидер КПРФ отметил, что сейчас идет «массовая охота» на членов партии: в последнее время арестовали 106 человек, «на многих штрафы наложили, девять человек отсидели по десять суток».

В ночь на 29 октября полицейский с сотрудником комитета охотничьего хозяйства остановили автомобиль Рашкина в Саратовской области. При осмотре в багажнике был обнаружен труп лося. Политик объяснил, что увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам полиции.

Позднее на месте охоты были найдены два чехла с карабином и охотничий билет на имя Рашкина. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»).