Зюганов ответил на вопрос о депутате Рашкине

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов ответил на вопрос о ситуации вокруг депутата Госдумы Валерия Рашкина и заявил, что КПРФ необходимо разобраться перед тем, как давать комментарии. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик рассказал, что партия собирает все необходимые службы и уже дала поручения контрольной комиссии и бывшему прокурору, депутату Госдумы Юрию Синельщикову. «Надо разобраться, у нас там вместе все оказались службы Саратовской области, они там работают. Разберемся — прокомментируем», — указал Зюганов.

Ранее в КПРФ назвали инцидент с Рашкиным «грандиозной провокацией против депутата». Кроме того, протокол освидетельствования без понятых является филькиной грамотой, указал секретарь ЦК партии, депутат Госдумы Сергей Обухов. Вместе с тем первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что с данной ситуацией вокруг Рашкина необходимо разобраться. Также в партии назвали ситуацию «сюрпризом», так как «Рашкин никогда не увлекался охотой».

В ночь на 29 октября автомобиль Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике они обнаружили убитого лося. Сам депутат объяснил, что увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам полиции.