В КПРФ могут рассмотреть вопрос об исключении Рашкина

В КПРФ рассмотрят вопрос об исключении из партии Рашкина, если его вина будет доказана

В КПРФ могут рассмотреть вопрос об исключении депутата Госдумы Валерия Рашкина из партии, но только в случае, если его вина будет доказана. Об этом в своем Telegram-канале сообщает URA.RU со ссылкой на источники в партии.

По данным агентства, эту информацию подтвердили депутаты Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев, Юрий Синельщиков и Владимир Блоцкий.

При этом в КПРФ призывают дождаться окончания расследования для того, чтобы понять причастность Рашкина к незаконной охоте.

В ночь на 29 октября автомобиль Рашкина в Саратовской области остановили полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. При осмотре в багажнике был обнаружен труп лося. Сам политик объяснил, что увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам полиции.

Позднее на месте охоты были найдены два чехла с карабином и охотничий билет на имя Рашкина. В отношении депутата завели уголовное дело по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»).