Рашкин подтвердил готовность работать со следствием из-за инцидента с лосем

Депутат Рашкин заявил о готовности сотрудничать со следствием по делу о добыче лося

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что готов сотрудничать со следствием из-за инцидента с лосем, которого обнаружили в багажнике его автомобиля. Об этом пишет «Интерфакс».

Он подтвердил, что направил письмо главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину. По словам депутата, в случае его добровольного участия в следственных действиях, процедура по снятию с него депутатской неприкосновенности не потребуется.

Вместе с тем секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко добавил, что в партийном руководстве обсудили ситуацию с делом о добыче лося. «На совещании у руководства было четко определено, что никто не уклоняется от ответственности, но спекуляции на этой теме недопустимы», — подчеркнул он.

В ночь на 29 октября автомобиль депутата остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В его багажнике нашли убитого лося. Рашкин рассказал, что увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам правоохранительных органов.