Рашкин прошел полиграф в связи с задержанием с тушей лося

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин, в багажнике которого была обнаружена туша лося, прошел проверку на полиграфе, чтобы подтвердить свою версию по инциденту с убитым животным. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам депутата, он специально это сделал, чтобы снять с себя обвинения. «Вчера получили официальное заключение ассоциации полиграфологов, что я не вру, когда говорю об этих вещах», — подчеркнул Рашкин. Он добавил, что заключение полиграфолога подтверждает тот факт, что сам депутат уверен в законности охоты на лося.

Ранее Рашкин заявил, что готов сотрудничать со следствием. Кроме того, он подтвердил, что направил письмо председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину. Как отметил депутат, в случае его добровольного участия в следственных действиях, процедура по снятию с него депутатской неприкосновенности не потребуется.

В ночь на 29 октября машину депутата Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В его багажнике был обнаружен убитый лось. Сам Рашкин признался, что увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам правоохранительных органов.