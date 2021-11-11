В КПРФ прокомментировали данные о лишении Рашкина неприкосновенности

В КПРФ назвали данные о лишении депутата Госдумы Валерия Рашкина неприкосновенности вбросом. Такой комментарий дал источник News.ru в аппарате фракции.

По информации издания, визит генпрокурора Игоря Краснова в нижнюю палату парламента не связан с депутатом. Кроме того, его выступление перед парламентом было запланировано давно, а Рашкин является одним из инициаторов визита Краснова.

«Мы считаем, что сегодняшнее заявление некоего анонимного источника в нижней палате — это попытка опять натянуть сову на глобус, потому что известно, что на следующей неделе генпрокурор приедет в Государственную Думу, и под это пытаются нагнать жути и, может быть, дать какую-то подсказку Генпрокуратуре, чтобы она подумала над этим», — уточнил собеседник издания в аппарате фракции.

По его словам, если генпрокурор выступит в Госдуме с заявлением о снятии иммунитета с Рашкина, это выльется в «скандальную историю».

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что запрос о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина, в багажнике машины которого был обнаружен мертвый лось, может поступить в Госдуму в начале следующей недели.

В ночь на 29 октября автомобиль Валерия Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике они нашли убитого лося. В свою очередь, депутат рассказал, что увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам правоохранительных органов.