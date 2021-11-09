В России жестокая погоня живодеров за косулями попала на видео

В России живодеры устроили жестокую погоню за косулями на автомобиле и засняли процесс на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал 14News.

По их данным, инцидент произошел в Якутии. Появившееся в сети видео снималось из салона машины. На попавших в сеть кадрах запечатлены громко смеющиеся участники погони. Они преследовали убегающих косуль и наезжали на них автомобилем.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области в ночь на 29 октября полицейский с сотрудником комитета охотничьего хозяйства остановили автомобиль депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. В багажнике машины обнаружили убитого лося.

Сам депутат рассказал, что увидел тушу животного, после чего решил передать ее правоохранительным органам. Позднее Рашкин заявил о готовности работать со следствием по данному инциденту.