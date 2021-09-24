В российском зоопарке совершили массовое убийство зверей

В зоопарке Челябинска смертельно отравились два медведя и два оленя

В Челябинском зоопарке зафиксировано массовое отравление зверей. Уже скончались бурый медведь Степан, медведица Маша, а в начале сентября умерли самка северного оленя и детеныш пятнистого оленя. Сотрудники учреждения полагают, что животных убили. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

У медведей начались судороги, рвота и диарея. Несмотря на все усилия ветеринаров, животные скончались.

«В связи с проведением следственных мероприятий зоопарк закрыт. Проводятся все необходимые экспертные медицинские процедуры по установлению причин гибели животных. Результаты будут оглашены по мере готовности», — заявили в организации.

Ранее в городе Нариманов Астраханской области сотрудников торговой сети «Магнит» обвинили в отравлении двух собак прямо в торговом зале на глазах покупателей.