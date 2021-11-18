Миронов не увидел оснований для сохранения неприкосновенности Рашкина

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил об отсутствии оснований для сохранения неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина, задержанного в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте. Об этом сообщает РИА Новости.

«В данном случае дело не касается депутатской деятельности Валерия Рашкина, и оснований для сохранения неприкосновенности нет. Если такие доказательства будут предъявлены, мы готовы изменить решение и голосовать за сохранение депутатского иммунитета», — считает Миронов.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме созовут заседание по делу Рашкина после обращения генпрокурора. Он подчеркнул, что в случае обращения генпрокурора о привлечении депутата к ответственности, в Государственной Думе не будут откладывать обсуждение вопроса.

В ночь на 29 октября автомобиль депутата остановили полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике они обнаружили убитого лося. Сам Рашкин признался, что увидел тушу животного и хотел передать ее полицейским. Он также выразил готовность сотрудничать со следствием.