«Коммерсантъ» назвал возможное наказание депутату Рашкину за охоту на лося

«Ъ»: депутату Рашкину грозит наказание сроком от трех до пяти лет лишения свободы

Подозреваемому в незаконное охоте на лося депутату от КПРФ Валерию Рашкину грозит тюремное заключение сроком от трех до пяти лет. Такое возможное наказание назвал «Коммерсантъ».

Такие данный следуют из представлений о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности, которые направил в Государственную Думу генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Отмечается, что в представлении просят привлечь депутата к административной ответственности по части первой статьи 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Наказание по ней предусматривает штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.