В КПРФ отреагировали на представление о лишении Рашкина неприкосновенности

Члены КПРФ продолжат защищать депутата Госдумы Валерия Рашкина, которого подозревают в незаконной охоте в Саратовской области. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на главу пресс-службы партии Александра Ющенко.

По его словам, это политический процесс, который «окрашен темнотой леса и всякими животными интерпретациями». Вместе с тем Ющенко отметил, что депутат с самого начала сам хотел дать все показания, а его письма в Генпрокуратуру и Следственный комитет остались без ответа.

В настоящее время в СМИ появилась информация о том, что в Госдуму поступило представление о лишении неприкосновенности Рашкина. Это нужно, как утверждает Ющенко, чтобы «придать максимальный медийный шум, снять неприкосновенность громко, казнить прямо вот на площади».

В ночь на 29 октября автомобиль депутата остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике они обнаружили убитого лося. Сам Рашкин признался, что увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам правоохранительных органов. Он также выразил готовность сотрудничать со следствием.