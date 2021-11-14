Высокопоставленных лиц задержали во время незаконной охоты в Якутии

В Якутии у судьи, пристава и сотрудника ФСБ изъяли 13 туш оленя во время незаконной охоты

В Якутии, в зоне абсолютного покоя резервата Сюгджэр в Нюрбинском районе, во время незаконной охоты задержали судью, пристава и сотрудника ФСБ. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел во вторник, 9 ноября, в десяти километрах от приграничной территории резервата. У них изъяли оружие, боеприпасы, 13 туш оленя и одного соболя. На допросе охотники заявили, что они заблудились из-за пурги и не знали, что находятся в охраняемой местности из-за отсутствия информационных аншлагов.

Позже портал «Якутск вечерний» со ссылкой на собственные источники опубликовал имена охотников — ими оказались председатель Нюрбинского районного суда Дмитрий Иванов, сотрудник ФСБ Арнольд Герасимов и судебный пристав Григорий Иванов. Помимо высокопоставленных лиц, в компании были водитель и проводник.

Ранее, 29 октября, полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконной охоте в Саратовской области, к которой может быть причастен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин — в его машине нашли тушу убитого лося, топор и два ножа. 258 статья УК РФ («Незаконная охота») предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до двух лет.