Мандатная комиссия Думы рекомендовала лишить Рашкина неприкосновенности

Комиссия Государственной Думы по мандатным вопросам рекомендовала дать согласие на представление генпрокурора России о лишении депутатской неприкосновенности члена КПРФ Валерия Рашкина, который подозревается в незаконной охоте на лося. Об этом пишет ТАСС.

По словам представителя генпрокуратуры Сергея Бочкарева, помимо дачи согласия на снятие неприкосновенности и возбуждение дела, генеральный прокурор призвал депутатов Государственной Думы «дать согласие на проведение ряда следственных действий, избрание в отношении депутата меры пресечения с запретом определенных действий».

Ранее Рашкин рассказал, что охотился в лесу незаконно. Он отметил, что не проверял, имеются ли разрешения на охоту. Кроме того, признал себя морально виновным в этой ситуации.

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося, тушу которого полицейские нашли в его машине. В видеообращении он рассказал, что произошло ночью 29 октября. Уточняется, что генпрокурор России Игорь Краснов внес в Госдуму представление о лишении Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.