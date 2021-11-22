Рашкин признался в незаконной охоте

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин признал, что охотился в лесу незаконно

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин, совершивший убийство лося, признал, что охотился в лесу незаконно. Его слова приводят «Известия».

Он добавил, что не проверял, имеются ли разрешения на охоту. «Наверное, это моя ошибка, в чем я раскаиваюсь, горько и обидно, достаточно много ночей не сплю. Надо было бы проверить», — подчеркнул Рашкин.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин ранее признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники полиции обнаружили в конце октября в его автомобиле. В видеообращении он рассказал, что это произошло ночью 29 октября.

17 ноября генеральный прокурор России Игорь Краснов внес в Государственную Думу представление о лишении Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.