Депутат Рашкин заявил, что морально виновен в инциденте с незаконной охотой на лося

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин признал себя морально виновным в ситуации с незаконной охотой на лося. Его слова приводит «Интерфакс».

Он напомнил, что его знакомые, которые пригласили его на охоту, заверили депутата в наличии документов. Раньше с этим проблем не было, заявил Рашкин. «Наверное, это моя ошибка, в чем в общем-то сегодня раскаиваюсь», — уточнил он. По его словам, сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

Ранее депутат признал факт незаконной охоты на лося. Он добавил, что не проверял, имеются ли разрешения на охоту. Рашкин рассказал, что из-за инцидента не спит уже много ночей.

Валерий Рашкин признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники правоохранительных органов нашли в его автомобиле. В видеообращении он рассказал, что это произошло ночью 29 октября. Уточняется, что генеральный прокурор России Игорь Краснов внес в Госдуму представление о лишении Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.