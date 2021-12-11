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Биолог оценил эффективность мер по борьбе с омикрон-штаммом COVID-19 в России

Биолог Базыкин о борьбе с омикроном: закрытие границ эффективно только на ранней стадии

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин оценил эффективность различных мер по борьбе с распространением омикрон-штамма коронавируса. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, закрытие границ является эффективной мерой на ранней стадии распространения нового варианта. Он отметил, пока неизвестно, насколько распространен омикрон в России, поэтому закрытие границ с Южной Африкой — это оправданный шаг. Тем не менее, биолог отметил, что, конечно, новый штамм уже присутствует и в других странах. Базыкин также подчеркнул, что когда в России начнутся собственные случаи омикрона и его передача, то закрытие границ уже не будет эффективным.

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Помимо этого, специалист расскзаал, что любые меры помогают прервать цепочку распространения вируса, сбить эпидемию. Так, он добавил, что, если неутешительные оценки о свойствах омикрона подтвердятся, то, вероятно, придется вводить локдаун.

Ранее сообщалось, что правительство России полностью запретило въезд в страну гражданам десяти стран из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Так, въезд в Россию запретили жителям Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, ЮАР, а также специального административного района Гонконг. До этого ограничения на въезд в Россию не распространялись на дипломатов и владельцев служебных паспортов, а также на моряков, членов экипажей самолетов и машинистов с проводниками.

Марина Совина
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Биолог оценил эффективность мер по борьбе с омикрон-штаммом COVID-19 в России
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