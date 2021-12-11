Россия полностью запретила въезд жителям десяти стран из-за омикрон-штамма

Правительство России полностью запретило въезд в страну гражданам десяти стран из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина размещено на портале правовой информации.

Так, въезд в Россию запретили жителям Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, ЮАР, а также специального административного района Гонконг. До этого ограничения на въезд в Россию не распространялись на дипломатов и владельцев служебных паспортов, а также на моряков, членов экипажей самолетов и машинистов с проводниками.

10 декабря профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин предупредил, что в России может начаться новый пик эпидемии из-за омикрон-штамма коронавируса. По словам эксперта, омикрон, судя по динамике распространения в Африке и Великобритании, способен достаточно быстро вытеснить дельту. Он предположил, что при вспышке нового штамма в России, это будет вопросом нескольких недель или месяцев. «К сожалению, в России читаются геномы меньше чем одного случая из тысячи среди всех инфекций. Поэтому омикрон может уже быть здесь, хотя мы его еще не видим», — добавил он.