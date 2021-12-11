В возрасте 78 лет умерла актриса Наталия Филиппова, сообщается на сайте Московского драматического театра «Бенефис».

Отмечается, что она ушла из жизни 8 декабря.

«Более 20 лет прослужила она в нашем театре, играла в спектаклях в качестве актрисы, занималась организационными делами в качестве заведующей труппой. Ушел из жизни замечательный, светлый человек, заслуженно пользовавшийся любовью и уважением коллектива театра», — говорится в сообщении театра.

Филиппова в 1964 году окончила Высшее театральное училище имени Щепкина. Работала в Театре на Покровке и Московском театре комедии, сотрудничала с Театром имени Маяковского и продюсерской компанией «Аметист».

Филиппова — мама актрисы Дарьи Михайловой, известной по сериалу «Дальнобойщики».

