В Госдуме рассказали об изменениях в жизни россиян в новом году

В 2022 году в России упростят налоговую систему, займутся экологическими вопросами и цифровизацией. О таких изменениях в жизни россиян в новом году рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает Ura.ru.

«Ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку. Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса. Это будет очень удобно для самозанятых», — сказала Бессараб.

По ее словам, в 2022 году будет широко применяться практика произведения социальных выплат без заявлений. Это касается материнского капитала и части пенсионных выплат, объяснила она.

Депутат заявила, что власти также займутся цифровизацией. Так, социальная пенсия будет выплачиваться дистанционно по электронному заявлению. Бессараб рассказала, что к 2030 году Россия планирует добиться полного цифрового равенства.

Главную цель российского здравоохранения в 2022 году ранее назвал глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, больше всего в этом году медицина ждет появления лекарства от коронавируса. Разработанный препарат должен быть недорогой, также важно, чтобы его можно было применять на разных стадиях заболевания, считает министр.