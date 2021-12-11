Кремль отказался снижать цену на газ для Греции

Россия не намерена снижать цену на газ для Греции. Об этом в преддверии встречи президента страны Владимира Путина с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом в Сочи заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу ANT1, передает РИА Новости.

Корреспондент сказала, что по грекам сильно ударил рост стоимости топлива, и спросила, собирается ли Москва помочь. «Вы хотели бы, чтобы мы бесплатно поставляли природный газ?» — поинтересовался Песков в ответ на вопрос корреспондента.

Представитель президента России отметил, что цены на природный газ в рамках действующих договоров стабильные и определяются формулами, привязанными к нефти.

«Вы просто подписываете контракт с "Газпромом", который действует на конкретный период, и, если это долгосрочное соглашение, вы будете продолжать получать природный газ по прогнозируемой цене. Не по цене, которая может колебаться с 500 до 1100 долларов (за тысячу кубометров) за одну ночь. Так она будет закреплена», — разъяснил Песков.

В ноябре глава управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев предупредил, что рост стоимости газа в Европе может привести к серьезному кризису в отрасли. По его словам, в таких галопирующих ценах «нет ничего хорошего», так как в Европе началась «деградация» спроса на газ, когда из-за высокой цены производители электроэнергии сокращают потребление.