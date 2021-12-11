Инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство взятки

Инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергей Куликов арестовали на два месяца. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, он требовал деньги у руководства стратегического оборонного предприятия «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России», которое занимается испытаниями новых образцов военной техники и боеприпасов для Минобороны и спецслужб. Инспектора задержали в его кабинете после того, как он получил денежные средства в размере 1,3 миллиона рублей.

Незадолго до случившегося Куликов возглавлял комиссию по приему нового испытательного центра перспективных образцов военной техники в Красноармейске. В ходе внеплановой проверки он обнаружил нарушения строительного регламента.

В случае отказа выплатить деньги он грозил не подписать акт приемки, заблокировав ввод в эксплуатацию объекта. При этом он был согласен принять взятку как наличными, так и переводом. Однако при выборе второго варианта Куликов требовал увеличения суммы на 25 процентов для компенсации расходов на обналичивание средств.

На предприятии данные требования посчитали вымогательством и обратились с заявлением в Федеральную службу безопасности (ФСБ). После этого все переговоры с Куликовым записывались и проходили под контролем оперативников службы экономической безопасности ФСБ.

Ранее был задержан главный госинспектор Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин. Его обвиняют в халатности по делу о гибели людей в шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

