В Instagram объяснили идею вернуть хронологическую ленту постов

Глава Instagram Адам Моссери объяснил идею вернуть хронологическую ленту постов. Об этом он рассказал у себя в сторис в соцсети.

Стало известно, что Instagram не откажется от алгоритмической ленты, а добавит в настройках две другие функции. Первая, по словам Моссери, позволит выбирать «избранных пользователей», которые будут всегда появляться в самом начале и по порядку.

С помощью второй опции пользователи смогут видеть все посты ленты в хронологическом порядке, как это было раньше. Обе версии ленты появятся в скором времени, уточнил глава соцсети.

Ранее сообщалось, что Instagram может оказывать негативное влияние на молодежь, особенно девушек, подталкивая их к депрессивным и суицидальным мыслям. По информации The Wall Street Journal, опасность заключается в том, что соцсеть заставляет пользователей больше переживать из-за своей фигуры.

