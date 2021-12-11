Российским судьям запретили использовать мат в официальных документах

Комиссия Совета судей по этике запретила представителям профессии употреблять в официальных документах выражения, содержащие мат. Об этом говорится в официальном письме, опубликованном на сайте Совета.

«Подобная практика уже привела к появлению в средствах массовой информации и юридической литературе такого отрицательно характеризующего суды понятия, как "флеш-правосудие"», — говорится в публикации.

В Совете указали, что наличие подобных выражений в судебных актах отрицательно сказывается на авторитете правосудия. При этом отмечается, что частной причиной появления брани в тексте документов — копирование крупных фрагментов обвинительных заключений, исковых заявлений и возражений сторон.

Комиссия отмечает, что бывают случаи, когда отразить в акте обсценную лексику необходимо, например, при назначении по делу лингвистической экспертизы. В таком случае судьям рекомендовано ставить пропуски в бранных словах или на их месте, а также заменять их определенными символами.

Отмечается, что данное требование распространяется на все виды судебных постановлений, которые разрешают спор по существу и выносятся именем Российской Федерации.

С 2014 года в России действует закон, запрещающий употребление мата на телевидении, в кино, литературе и СМИ. В случае несоблюдения правил для нарушителей предусмотрены штрафы. Так, нецензурную брань запрещено использовать при публичном исполнении произведений литературы, искусства, народного творчества на театрально-зрелищных и культурно-просветительских мероприятиях. Кроме того, книги и диски с содержанием мата могут продаваться только в запечатанной упаковке с надписью: «Содержит нецензурную брань».