Онищенко назвал способ пережить мороз

В морозные дни от холода может защитить ношение медицинской маски. Такой способ пережить низкие температуры назвал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко в интервью KP.RU.

«Маска, наряду с тем, что предотвращает микробное, вирусное загрязнение, будет способствовать теплым дыханием, согреву — и носа, и щек», — сказал Онищенко.

По его словам, в морозную погоду все вредные вещества растворяются в воздухе. Также при такой температуре исчезают микробы гриппа и коронавируса, отметил бывший санитарный врач.

Онищенко осудил россиян, которые ходят с голыми щиколотками. Он назвал голеностопный сустав уязвимым местом, где может образоваться воспаление.

Ранее Онищенко заявил, что нельзя отказываться от участия в новогодних мероприятиях из-за COVID-19, в том числе из-за нового штамма коронавируса омикрон. Он считает, что лучше всего встретить Новый год в кругу родственников.