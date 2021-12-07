Онищенко заявил о «гуманности» омикрон-штамма коронавируса

Отказываться от участия в новогодних мероприятиях из-за COVID-19, в том числе из-за нового штамма коронавируса омикрон, не стоит, заявил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, пишет ТАСС.

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По его словам, лучше всего встретить Новый год в кругу родственников. «Пусть люди отдыхают, хватит уже, наигрались. Если вы привиты, защищены, то чего же отказываться от праздников», — отметил он. При этом медик призвал «трансформировать» празднование Нового года. «Не пьянки, не гулянки, а общение с родственниками, домашнее», — объяснил специалист.

Онищенко добавил, что новый штамм коронавируса менее опасен. По его словам, он вытеснит все остальные виды COVID-19 в ближайшее время, но, вероятно, не нанесет существенного вреда. «Во всяком случае, на сегодняшний день нет ни одной доказанной смерти именно от него. Это говорит о том, что он стал более гуманным», — добавил Онищенко.

Врач считает, что для российских школ сейчас большую опасность представляет надвигающаяся гриппозная эпидемия. По его словам, из-за этого надо ограничить празднование Нового года в учебных заведениях.

Ранее ВОЗ заявила, что у организации нет информации о смертях, связанных с заражением омикрон-штаммом коронавируса. Тем не менее, производители вакцин от COVID-19 должны быть готовы к тому, чтобы «обновить» состав препаратов для защиты от новой мутации, считают эксперты.