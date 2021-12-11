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Российский суд освободил пилота от ремонта разбитого истребителя за свой счет

«Ъ»: суд освободил пенсионера от оплаты 46 миллионов руб. за ремонт разбитого истребителя

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская 105-я гвардейская авиационная дивизия не смогла взыскать со своего бывшего командира полковника Сергея Прокофьева полную стоимость ремонта многоцелевого истребителя Су-30СМ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Инцидент произошел еще в 2018 году. Пилот должен был отправиться в учебно-тренировочный полет, однако он перепутал рычаги управления фонарем кабины и стойкой шасси. После запуска двигателей самолет ударился носом о бетон взлетно-посадочной полосы.

По оценке экспертов, ущерб составил 46 миллионов рублей. Командование дивизии обратилось в суд с требованием обязать ответчика за свой счет оплатить стоимость ремонта боевой машины. Суд не согласился с доводами истца. При этом уже уволенного по возрасту пенсионера обязали выплатить 70 тысяч рублей.

В августе 2020 года сообщалось, что пилот гражданской авиации Алексей Шнырев при заходе на посадку в аэропорту Сочи проигнорировал визуальные и голосовые сигналы, предупреждающие о сдвиге ветра, при котором надо уходить на второй круг. В результате пассажирский лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Летчика обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба (часть 1 статьи 263 УК РФ) и потребовали заплатить за аварию почти миллиард рублей: собственнику воздушного судна — порядка 615 миллионов рублей, эксплуатанту — около 265 миллионов, аэропорту — более 1,2 миллиона рублей.

Марина Совина
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