Польский политик заявил о престижной победе Путина

Президент России Владимир Путин знает слабые точки американского лидера Джо Байдена и достигает своих целей во время контактов с Соединенными Штатами. Об этом заявил бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль в беседе с Polskie Radio.

По его словам, российский лидер считает президентство Байдена слабым, и во многом он прав. «Стараясь не упускать возможностей, он ведет собственную игру. С точки зрения престижа на последней встрече победила Россия», — подчеркнул Коваль.

Вместе с тем он призвал не рассматривать этот разговор как способный одномоментно «решить судьбу мира». Однако политик признал, что Россия выглядела на саммите выигрышно. Кроме того, Коваль указал на способность Путина распознавать слабые точки Байдена.

По его мнению, после саммита Москва получила гарантии ослабления давления на газопровод «Северный поток-2» со стороны Вашингтона. Политик не уточнил, что именно заставило его сделать такой вывод: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что газопровод лидеры не упоминали.

Президент России вышел на связь с американским коллегой из своей резиденции в Сочи 7 декабря. Переговоры лидером стали пятыми с момента вступления Байдена в должность.

