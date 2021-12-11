В Москве экстренно приземлился следовавший в Краснодар самолет

Самолет компании NordWind, следовавший рейсом Москва — Краснодар, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за сбоя в системе герметизации. Об этом сообщает «КП» в своем Telegram-канале.

Борт взлетел в 6:34, а через час с небольшим вернулся в аэропорт. В настоящее время пассажиров обещают посадить на другой рейс в 10:27.

На данный момент официального подтверждения вынужденной посадки самолета нет.

Ранее пассажирский самолет, который летел из Магадана в Новосибирск, экстренно сел в Иркутске из-за отказа электроники. На борту лайнера находились 199 человек.