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В Москве экстренно приземлился следовавший в Краснодар самолет

В аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет Москва — Краснодар авиакомпании NordWind

Самолет компании NordWind, следовавший рейсом МоскваКраснодар, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за сбоя в системе герметизации. Об этом сообщает «КП» в своем Telegram-канале.

Борт взлетел в 6:34, а через час с небольшим вернулся в аэропорт. В настоящее время пассажиров обещают посадить на другой рейс в 10:27.

На данный момент официального подтверждения вынужденной посадки самолета нет.

Ранее пассажирский самолет, который летел из Магадана в Новосибирск, экстренно сел в Иркутске из-за отказа электроники. На борту лайнера находились 199 человек.

Юлия Ямпольская
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