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Собчак подшутила над сыном Рудковской на благотворительном вечере

Собчак подшутила над сыном Рудковской Гном Гномычем про стоимость его рекламных нашивок

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Телеведущая Ксения Собчак и продюсер Яна Рудковская устроили перепалку на благотворительном вечере фонда «Обнаженные сердца», проходившем в комплексе «Барвиха Luxury Village». Об этом сообщает Telegram-канал «Героиня Татлера».

В ходе мероприятия журналистка, представляя очередной лот стоимостью 50 тысяч евро, решила призвать участников активнее делать ставки и пошутила, что такая сумма — это две рекламные нашивки на костюм сына Рудковской Александра, который известен под прозвищем Гном Гномыч.

В свою очередь, продюсер не стала себя сдерживать и вступила в перепалку с Собчак, добавив, что ей не нравятся лоты, которые представлены на аукционе.

Позже в своем Telegram Рудковская сообщила, что журналисты ошиблись, оценивая ее шутливый разговор с Собчак, как ссору. «У нас прекрасные отношения с Ксенией, и вчера мы очень смешно шутили весь вечер», — уточнила продюсер.

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Юлия Ямпольская
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