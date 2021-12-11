Таксист зарезал пассажира в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель после поездки напал с ножом на двух пассажиров своего такси, сообщает Telegram-канал SHOT.

Издание приводит данные, что вечером 10 декабря 27-летний таксист повез двух мужчин. Отмечается, что они направлялись в магазин на улице Ленсовета (на юге города) и что оба находились в нетрезвом состоянии.

В дороге между пассажирами и водителем произошел конфликт, причины пока неизвестны. Когда мужчины вышли из машины, таксист вышел вслед и порезал обоих ножом, после чего скрылся на том же автомобиле.

Один из раненых позднее скончался в больнице, другой находится в тяжелом состоянии. Водителя разыскивают.

