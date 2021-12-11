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Путин назвал число агентов ЦРУ в правительстве в эпоху Ельцина

Путин рассказал, что в 90-е годы при Ельцине в правительстве был минимум один агент ЦРУ

Фото: Globallookpress.com

Среди советников правительства во времена первого президента Бориса Ельцина был как минимум один кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Такое число назвал президент Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Новейшая история», фрагмент которого был показан в субботу на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

«В числе этих советников был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ, который не имел права, в соответствии с законами своей страны, заниматься коммерческой деятельностью», —сказал Путин.

Глава государства рассказал, что в эпоху Ельцина все закончилось судебным процессом в США, на котором выяснилось, что этот человек принадлежал к ЦРУ.

Ранее об американских агентах в правительстве России Владимир Путин рассказал во время Совета по развитию гражданского общества. По его словам, 20 лет назад, в 2000-е, он «вычистил всех» агентов, но в 1990-е годы сотрудники ЦРУ активно участвовали в управлении государством. Позднее ими заинтересовались в США, некоторых из них лишили свободы.

Анастасия Шейкина
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