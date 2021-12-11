Косметолог рассказала об уходе за кожей зимой

Косметолог сервиса «Доктор рядом» Виктория Грибель рассказала, как ухаживать за кожей в зимнее время. Ее советы публикует «Газета.Ru».

По словам эксперта, зимой в уходе следует отказаться от скрабов и пользоваться гоммажем. Кремов с парафином и вазелином также следует избегать. «Считается, что именно во время холодов и морозов кожа стареет быстрее. Клетки медленнее отшелушиваются, делая текстуру неоднородной, как следствие — задержка себума на коже и нарушение липидной мантии и воспаление», — заявила Грибель.

Специалист считает, что кожа страдает и от отопления — она пересыхает. Рекомендуется использовать более щадящие средства, а для осветления и укрепления выбирать сыворотки и крема с витамином С. На состоянии кожи сильно влияет питание. В зимнее время года следует включать в рацион продукты, богатые правильными жирами: орехи, семечки, рыбу, масла, продукты с Омега-3.

Ранее эксперты «СберЗдоровья», мастер по волосам Елена Коростелева и дерматолог Дмитрий Злобин, дали рекомендации об обязательном уходе за волосами и кожей. Даже правильное мытье влияет на состояние волос и кожи: лучше заменить агрессивные средства на более деликатные — без отдушек и красителей в составе, считают эксперты.