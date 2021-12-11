Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Косметолог рассказала об уходе за кожей зимой

Косметолог Грибель: зимой при уходе за кожей следует отказаться от скрабов

Фото: Pixabay

Косметолог сервиса «Доктор рядом» Виктория Грибель рассказала, как ухаживать за кожей в зимнее время. Ее советы публикует «Газета.Ru».

По словам эксперта, зимой в уходе следует отказаться от скрабов и пользоваться гоммажем. Кремов с парафином и вазелином также следует избегать. «Считается, что именно во время холодов и морозов кожа стареет быстрее. Клетки медленнее отшелушиваются, делая текстуру неоднородной, как следствие — задержка себума на коже и нарушение липидной мантии и воспаление», — заявила Грибель.

Специалист считает, что кожа страдает и от отопления — она пересыхает. Рекомендуется использовать более щадящие средства, а для осветления и укрепления выбирать сыворотки и крема с витамином С. На состоянии кожи сильно влияет питание. В зимнее время года следует включать в рацион продукты, богатые правильными жирами: орехи, семечки, рыбу, масла, продукты с Омега-3.

Ранее эксперты «СберЗдоровья», мастер по волосам Елена Коростелева и дерматолог Дмитрий Злобин, дали рекомендации об обязательном уходе за волосами и кожей. Даже правильное мытье влияет на состояние волос и кожи: лучше заменить агрессивные средства на более деликатные — без отдушек и красителей в составе, считают эксперты.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Центре имени Гамалеи рассказали о вакцине против омикрон-штамма
Россияне начали скупать отели за границей
Диетолог дала советы насчет организации новогоднего застолья
В Кремле выразили обеспокоенность переброской техники НАТО через греческий порт
На Украине заявили о желании достичь мира в Донбассе через силу
Россияне рассказали о любимых новогодних традициях
Суд в Бразилии вынес приговор по делу о гибели 242 человек в ночном клубе
Россияне перечислили свои любимые сладости из СССР
Диетолог рассказала о правильном хранении новогодних салатов
При обрушении на шахте в Кузбассе пострадали три человека
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter