Специалисты дали рекомендации об уходе за кожей и волосами зимой

Эксперты Коростелева и Злобин: зимой нужно пить больше воды и регулярно увлажнять кожу

Эксперты «СберЗдоровья», мастер по волосам Елена Коростелева и дерматолог Дмитрий Злобин, дали рекомендации об обязательном уходе за кожей и волосами зимой, сообщает РИА Новости.

По их словам, в зимнее время очень важно уделять особое внимание своему состоянию. Нужно регулярно увлажнять помещение, пользоваться моющими средствами с глицерином и выбирать одежду из дышащих материалов.

«Старайтесь пить больше воды и увлажняйте кожу. Лучше использовать крем после гигиенических процедур — душа или ванны. Можно наносить на тело жирные кремы с церамидами — это поможет сохранить влагу. Избегайте алкоголя и курения», — сообщили специалисты. Зимой проблемам с кожей особенно подвержены люди с экземой и псориазом, отметили они.

Из-за сухого воздуха, вызванного отопительным сезоном, сохнет не только кожа, но и волосы. В этом случае помогут питательные и увлажняющие средства, а также спреи с термальной водой.

Правильное мытье также влияет на состояние волос и кожи. Лучше заменить агрессивные средства на более деликатные — без отдушек и красителей в составе. Мыться следует не дольше 15 минут. «Продолжительное мытье под горячей водой может полностью смыть кожное сало, которое защищает кожу от высыхания. После душа не растирайте, а промакивайте тело полотенцем. Также можно снизить частоту бритья кожи лица и тела, так как эта процедура убирает верхний слой кожного покрова», — заявили эксперты.

Ранее спортивный диетолог из Австралии Тара Кафф (Tara Kaff) раскрыла улучшающие состояние кожи продуты питания. В первую очередь эксперт порекомендовала чаще употреблять в пищу ферментированные продукты, такие как кефир, чайный гриб, йогурты, кимчи, квашеная капуста и соленые огурцы. Такая еда содержит большое количество биодоступных питательных веществ, наполняющих кожу полезными микроэлементами изнутри.