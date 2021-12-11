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Американцы назвали чушью статью профессора Хартвелла о Путине

Читатели WSJ назвали чушью статью профессора Хартвелла о России и президенте Путине

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Профессора Кристофера Хартвелла раскритиковали за статью для Wall Street Journal об отношениях России и США и президенте России Владимире Путине. Соответствующие комментарии появились на сайте издания.

Публицист заявил, что беспокоится о том, что западные страны приносят Украину «в жертву» России. Хартвелл также убеждает в опасности Москвы, допуская оскорбительные высказывания в адрес российского президента. В конце он заявляет, что западным странам необходимо «выступить единым фронтом против России».

«Соединенные Штаты и союзники НАТО никогда не вступят в ядерную войну с Россией ради Украины. Этого не случится. Подобные разговоры — это полная чушь», —написал пользователь с ником Sal Agnello.

«Вторжение России на Украину так же вероятно, как и вторжение Соединенных Штатов на территорию французской Канады. В 1776 году мы попытались это сделать, но у нас не вышло, и сейчас у нас нет никаких причин пытаться снова», —считает комментатор ALAN SEWELL.

По мнению читателя с именем Steven Gardner, только «психи» могли расширить НАТО до самых границ России и ожидать, что никакой реакции не последует.

Марина Совина
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