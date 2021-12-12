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Специалисты предупредили об угрозе рака из-за витамина B9

Диетолог Китчин: превышение дозы витамина B9 может привести к раку

Фото: Pixabay

Исследования свидетельствуют, что избыток витамина B9, также известного как фолиевая кислота, может привести к раку. Об этом предупредило издание Daily Express.

По мнению специалистов, имеются веские доказательства того, люди, не испытывающие недостатка фолиевой кислоты, меньше рискуют заболеть некоторыми видами рака, в частности, колоректальным. Однако превышение необходимой дозы напротив способствует росту раковых клеток.

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Профессор Университета Алабамы в Бирмингеме, диетолог Бет Китчин советует следить за количеством фолиевой кислоты, потребляемой в течение дня. Оптимальная доза составляет 400 микрограммов в сутки. Угроза рака повышается только в том случае, если существенно отклониться от этой цифры в большую или меньшую сторону.

Китчин рекомендует не принимать витамин B9 в таблетках без рекомендации врача, обязательно следить за дозировкой и избегать хлопья с молоком и другие пищевые продукты, которые содержат фолиевую кислоту.

Ранее консультант по питанию Рэйчел Файн назвала фолиевую кислоту веществом, которое замедляет старение. Поскольку она, среди прочего, содержится в авокадо, Файн рекомендовала мужчинам после 50 лет чаще есть этот плод.

Олег Парамонов
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