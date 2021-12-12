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Блинкен обсудил с Боррелем «наращивание военной мощи» Россией

Госсекретарь США Блинкен обсудил с главой евродипломатии Боррелем Россию и Украину
Энтони Блинкен и Жозеп Боррель

Энтони Блинкен и Жозеп Боррель. Фото: Niklas Halle'n/ Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, стороны обсудили Россию и ситуацию на Украине. Об этом глава Госдепартамента сообщил в Twitter.

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Руководитель американского внешнеполитического ведомства обсудил с главой евродипломатии «опасное наращивание военной мощи» со стороны Москвы. Он прибыл в Ливерпуль для участия во встрече министров иностранных дел Группы семи.

«США и ЕС едины в поддержке Украины. Россия заплатит высокую цену, если она выберет военную эскалацию», — заявил Блинкен.

Ранее госсекретарь США заявил, что американцы готовят ответные контрмеры на случай вторжения России на Украину. Он отметил, что президент США Джо Байден «ясно говорил» российскому коллеге Владимиру Путину и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, что Америка «рассматривает и готова предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались».

Марина Совина
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