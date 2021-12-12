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Россиянам рассказали об изменениях в оформлении больничных в 2022 году

В 2022 году изменится форма больничного, порядок начисления выплат и их размер

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

Россиянам рассказали об изменениях в оформлении больничных в 2022 году, так, граждан ожидает новая форма листка нетрудоспособности, порядок начисления выплат и их минимальный и максимальный размер, а также правила взаимодействия Фонда социального страхования (ФСС) с работодателями. Об этом сообщает «Российская газета».

В будущем году обязательным станет электронный больничный, выбирать между ним и бумажным пациенту не придется. Врачи станут подписывать документ электронной подписью и размещать в инфосистеме ФСС, гражданину по требованию предоставят выписку с номером цифрового бюллетеня.

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Работнику не придется информировать работодателя самостоятельно о временной потере трудоспособности, информация из медучреждения будет поступать в Фонд социального страхования, а тот уведомит компанию, после чего будут начисляться выплаты.

Увеличится максимальный размер пособия по больничному в 2022 году составит 2572 рубля 60 копеек в день или около 80 тысяч рублей в месяц. Он напрямую зависит от среднего заработка за последние два года, оплату в размере ста процентов получают те, чей стаж составляет более восьми лет, 80 процентов — те, кто непрерывно работает от пяти до восьми лет, 60 процентов — при страховом стаже до пяти лет.

В максимальном размере вне зависимости от страхового стажа с 1 сентября будут оплачиваться больничные по уходу за детьми до восьми лет. Кроме того, единовременную выплату по беременности и родам с 1 января будут начислять автоматически, без заявлений. Сведения ФСС получит от медицинского учреждения и органов ЗАГС.

Ранее ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, что в России существует понятие предпенсионного возраста, который наступает за пять лет до даты выхода гражданина на пенсию. В этом случае россиянам полагается ряд льгот и выплат.

Марина Совина
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