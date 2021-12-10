Россиянам рассказали о ряде льгот и выплат перед пенсией

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, что в России существует понятие предпенсионного возраста, который наступает за пять лет до даты выхода гражданина на пенсию. В этом случае россиянам полагается ряд льгот и выплат, сообщает агентство «Прайм».

Правовед напомнила, что россияне предпенсионного возраста освобождаются от налога на земельный участок площадью не более шести соток. Согласно статье 407 Налогового кодекса, таким гражданам не нужно оплачивать налог на недвижимость (жилой дом, творческую мастерскую, хозяйственное строение или сооружение на земельном участке, гараж). Также существует региональная льгота по транспортному налогу.

Кроме льгот россияне предпенсионного возраста имеют право получать денежные выплаты. В частности, им полагается пособие по безработице в повышенном размере: в 2022 году оно составит 12 792 рубля.

«Кроме того, женщины и мужчины по достижении 55 и 60 лет соответственно имеют право получать содержание от детей, бывших супругов, внуков, братьев, сестер или пасынков и падчериц, если их дохода не хватает на минимальные нужды, а у плательщиков алиментов есть соответствующий достаточный доход. Размер алиментов устанавливается по соглашению сторон или судом», — подчеркнула Ногайлиева.

Специалист добавила, что за пять лет до выхода на пенсию россияне могут потребовать накопительную пенсию или единовременную выплату, если для получения накопительной пенсии не хватает трудового стажа или пенсионного коэффициента.

Ранее россиянам рассказали о способе получать зарплату без трудового договора. Верховный суд заявил, что доказательством деятельности при отсутствии документа является переписка.