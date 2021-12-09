Россиянам рассказали о способе получать зарплату без трудового договора

Верховный суд (ВС) России рассказал, как сотрудники могут добиться от работодателя выплаты зарплаты, даже если между ними не был заключен трудовой договор. Выдержки из проекта постановления пленума суда приводит РИА Новости.

Если гражданин начал работать без договора, доказательством его деятельности могут быть различные предметы: оформленный пропуск, журнал регистрации, график работы, ведомости о выдаче денежных средств, аудио- и видеозаписи и другие вещи. Еще одним способом получить зарплату при отсутствии договора может стать предоставление переписки работодателя и сотрудника, в том числе по электронной почте, а также «объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу, показания лица, фактически допущенного к работе, и свидетелей».

ВС напомнил, что заключение письменного трудового договора является обязанностью работодателя. Если гражданин приступил к работе без соответствующего документа, его обязаны составить в течение трех дней. В случае нарушения работодатель наказывается штрафом от 100 тысяч рублей.

По данным сентябрьского исследования сервиса «Работа.ру», около 26 процентов россиян считают достойной зарплату, которая в два раза превышает их ежемесячный доход. Порядка 28 процентов опрошенных считают, что для справедливого заработка их нынешнюю зарплату нужно увеличить на 30-50 процентов. Медики сочли достойной зарплату в 84 тысячи рублей в месяц, педагоги — в 76 тысяч, IT-специалисты — в 122 тысячи, строители — в 112 тысяч, специалисты транспортной сферы — в 96 тысяч.