Песков рассказал о сложных темах во время видеовстречи Путина и Байдена

Во время встречи по видеосвязи президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали сложные темы, которые касались разногласий между двумя странами. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в программе программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

По словам Пескова, тон общения был позитивным, поскольку Путин и Байден с уважением относятся друг к другу, пишет ТАСС. «Но тем не менее темы обсуждались весьма и весьма сложные, а главное, что в основном темы, которые касались разногласий», — подчеркнул он.

Здесь обманываться не надо. Президенты, естественно выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения. Но с точки зрения тем, с точки зрения тона обсуждения конкретных вопросов — это тон предельно конкретный, не терпящий разночтений, как со стороны президента Путина, так со стороны президента Байдена Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

В программе «Москва. Кремль. Путин» был показан момент начала переговоров. Путин помахал Байдену рукой и заметил, что рад снова его видеть. В ответ президент США улыбнулся и помахал двумя руками.

7 декабря Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи. Главной темой двухчасовой беседы президентов стала ситуация вокруг Украины. Кроме нее лидеры стран рассмотрели двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.