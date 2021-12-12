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Песков рассказал о сложных темах во время видеовстречи Путина и Байдена

Песков: Путин и Байден обсуждали сложные темы, которые касались разногласий РФ и США

Фото: Reuters

Во время встречи по видеосвязи президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали сложные темы, которые касались разногласий между двумя странами. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в программе программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

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По словам Пескова, тон общения был позитивным, поскольку Путин и Байден с уважением относятся друг к другу, пишет ТАСС. «Но тем не менее темы обсуждались весьма и весьма сложные, а главное, что в основном темы, которые касались разногласий», — подчеркнул он.

Здесь обманываться не надо. Президенты, естественно выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения. Но с точки зрения тем, с точки зрения тона обсуждения конкретных вопросов — это тон предельно конкретный, не терпящий разночтений, как со стороны президента Путина, так со стороны президента Байдена

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ

В программе «Москва. Кремль. Путин» был показан момент начала переговоров. Путин помахал Байдену рукой и заметил, что рад снова его видеть. В ответ президент США улыбнулся и помахал двумя руками.

7 декабря Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи. Главной темой двухчасовой беседы президентов стала ситуация вокруг Украины. Кроме нее лидеры стран рассмотрели двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

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Олег Парамонов
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