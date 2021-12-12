Сбер провел первую цифровую конференцию по дизайну

В воскресенье, 12 декабря, Сбер провел свою первую цифровую конференцию по дизайну SberDesign Conf. Как сообщили в пресс-службе, она посвящена дизайну во всех его проявлениях: дизайну цифровых продуктов, физической среды, промышленному дизайну, дизайну с точки зрения психологии и восприятия различными типами мышления, архитектурному, музыкальному дизайну и многим другим направлениям.

В рамках конференции прошли 15 сессий про дизайн. Как отметил старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин, открывая сессию Design of Everything («Дизайн всего»), еще недавно дизайн воспринимали как отдельную узкую дисциплину, и в сознании многих он был связан либо с красивой картинкой, либо с промышленным дизайном или дизайном конкретной вещи, однако он пронизывает все сферы жизни.

«Из отдельной узкой специализации дизайн превратился в целую индустрию, а само понятие профессии "дизайнер" стало максимально широким. Сегодня мы можем назвать дизайнером и человека, который проектирует новый пользовательский опыт, и человека, который снимает или рисует рекламу, и человека, который разрабатывает дизайн сложной IT-архитектуры, и человека, который создает объекты современного искусства и культуры, и человека, который снимает кино или сериалы», — рассказал Крейнин.

Он подчеркнул, что важно иметь отдельное событие, посвященное дизайну, так как сегодня в Сбере работают тысячи дизайнеров. «Это люди, которые занимаются дизайном в широком смысле. Если смотреть на нашего клиента, то сегодня он говорит, что компания, которая является дизайнерской, является для него максимально привлекательной. Например, когда мы исследуем требования клиента к современной компании и к экосистеме, само понятие "дизайнерское" является одним из ключевых для клиента», — отметил Крейнин.