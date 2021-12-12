Раскрыты способы возврата украденных через интернет-магазины денег

Существует несколько способов, чтобы вернуть деньги, украденные через интернет-магазины, и не стать жертвой мошенничества в будущем. Их раскрыли эксперты по информационной безопасности в беседе с РБК.

Так, для снижения риска крупных потерь при попадании данных банковской карты в руки злоумышленников рекомендуется хранить основные средства на карте или банковском счете, которые не используются при онлайн-шоппинге. Часть накоплений можно откладывать на сберегательный счет и выводить по мере необходимости. Эксперты рекомендуют также завести отдельную карту для покупок в сети.

Если деньги были украдены при покупках в магазинах, не использующих защитную технологию 3D Secure, можно запустить процедуру возврата средств. «В рамках правил, установленных платежными системами, по несанкционированным транзакциям, проведенным без использования 3D Secure, ответственность возлагается на того участника в цепочке расчетов, кто не использует данный сервис», — уточнил представитель Промсвязьбанка.

Эксперт от международного платежного провайдера Ecommpay Артур Заремба подчеркнул, что покупатель имеет право подать заявление в банк на оспаривание мошеннической операции не позднее чем через 120 дней после покупки. Помимо этого, если преступник использовал карту на онлайн-ресурсах, не требующих двухфакторной авторизации, транзакцию можно опротестовать и вернуть деньги. Отмечается, что в некоторых случаях интернет-магазины сами возвращают средства клиенту, если заказ еще не отправили в доставку.

19 ноября член Общественной палаты, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что только в 2021 году было получено 11 тысяч обращений по разным случаям мошенничества: от продажи поддельных документов до кражи персональных данных. По ее словам, эффективным решением при текущих обстоятельствах может стать создание единого окна для жалоб на онлайн-мошенников.