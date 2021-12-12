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В Госдепе оценили вероятность личной встречи Байдена и Путина

Госсекретарь США Блинкен: личная встреча президентов Байдена и Путина маловероятна
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Christine Olsson/ Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен оценил вероятность личной встречи американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина. Он заявил в эфире телеканала NBC, что она маловероятна без деэксалации ситуации на Украине, передает РБК.

«При отсутствии деэскалации и дипломатического пути это кажется весьма маловероятным», — указал глава Госдепа, выразив надежду на добросовестное участие Москвы в диалоге с Европой и Киевом для разрешения конфликта в Донбассе.

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По словам Блинкена, Соединенные Штаты и союзники ожидают от России, что она отведет войска от границы с Украиной и начнет участвовать в урегулировании ситуации на дипломатическом уровне.

Ранее госсекретарь США заявил, что Вашингтон готовит ответные контрмеры на случай вторжения России на Украину. Он отметил, что президент США Джо Байден «ясно говорил» российскому коллеге Владимиру Путину и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, что Америка «рассматривает и готова предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались».

Марина Совина
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